TUI Aktie News: TUI am Mittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 7,18 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 7,18 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 7,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.120.080 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 8,02 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,61 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 39,23 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,029 EUR aus. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie dreht ins Plus: TUI rechnet nach FTI-Insolvenz mit Schnäppchen und verzeichnet Buchungsanstieg

TUI-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

RATIONAL- und Douglas-Aktie steigen nach Index-Aufnahme