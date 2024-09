TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag freundlich

So entwickelt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 5,85 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,85 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 5,85 EUR. Bei 5,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 24.823 TUI-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,02 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 27,04 Prozent niedriger. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,46 EUR.

Am 14.08.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.12.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Aktie aus.

