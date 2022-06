TUI Aktie News: TUI am Vormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel TUI 1,94 EUR

Um 13.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 1,96 EUR ab. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,95 EUR nach. Mit einem Wert von 1,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.295.944 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,21 EUR erreichte der Titel am 15.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,51 Prozent. Am 13.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,31 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2,50 EUR.

Am 11.05.2022 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 0,20 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 2.128,40 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 757,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 248,10 EUR umsetzen können.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 0,289 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

