TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 5,86 EUR.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 5,86 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 5,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,87 EUR. Zuletzt wechselten 38.535 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 26,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 4,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,46 EUR.

TUI gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. TUI hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,04 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 5,29 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 10.12.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

