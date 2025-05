TUI Aktie News: TUI am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

TUI im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 9,5 Prozent auf 6,88 EUR nach.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 9,5 Prozent auf 6,88 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 6,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,25 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.330.885 Stück gehandelt.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,05 EUR am 06.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 26,61 Prozent sinken.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,068 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,26 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,24 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,18 EUR je Aktie belaufen.

