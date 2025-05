TUI Aktie News: Bären lasten am Mittwochvormittag auf TUI

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 7,17 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,7 Prozent auf 7,17 EUR. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 999.629 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 29,58 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,068 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,80 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 11.02.2025 vor. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 4,87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 4,30 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

