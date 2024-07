TUI Aktie News: TUI am Nachmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 6,89 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 6,89 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,89 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.140.147 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 14,02 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 36,67 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,398 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,58 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die TUI-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

