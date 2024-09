TUI Aktie News: TUI macht am Mittag Boden gut

So bewegt sich TUI

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 6,20 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 6,20 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 6,24 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.719.800 TUI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 29,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 29,58 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,46 EUR je TUI-Aktie an.

TUI veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 11.12.2024 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 10.12.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2024 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

