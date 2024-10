TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 7,34 EUR.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 7,34 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 7,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,25 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 2.872.771 Aktien.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 9,30 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,46 EUR.

TUI veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. TUI hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,04 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.12.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

