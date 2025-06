TUI Aktie News: TUI am Donnerstagmittag mit Abschlägen

So bewegt sich TUI

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 6,33 EUR nach.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 6,33 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 6,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 999.212 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 40,24 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,21 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,153 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 9,43 EUR angegeben.

Am 14.05.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,60 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je TUI-Aktie.

