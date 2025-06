TUI Aktie News: TUI verliert am Mittwochvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 6,41 EUR.

Die TUI-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,41 EUR abwärts. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,38 EUR nach. Bei 6,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 156.147 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Gewinne von 38,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 21,23 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 14.05.2025 vor. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.08.2026 dürfte TUI die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

