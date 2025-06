TUI Aktie News: TUI verbilligt sich am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TUI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 6,52 EUR ab.

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 1,2 Prozent auf 6,52 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 6,50 EUR. Bei 6,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 154.945 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 8,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 22,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 14.05.2025. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,65 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je TUI-Aktie.

