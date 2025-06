TUI Aktie News: TUI am Mittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 6,46 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,2 Prozent auf 6,46 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,44 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.741.100 TUI-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 27,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,05 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,43 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. TUI dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

