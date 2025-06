TUI Aktie News: TUI reagiert am Mittag positiv

TUI im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 6,49 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 6,49 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 6,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.085.660 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 26,87 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 22,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,170 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 9,43 EUR.

Am 14.05.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 19.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

