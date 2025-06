TUI Aktie News: TUI am Vormittag im Minus

So entwickelt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,1 Prozent auf 6,29 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 6,29 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 6,22 EUR ein. Bei 6,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.216.888 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 19,73 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,170 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,43 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 14.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Am 19.08.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

