TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 6,56 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 6,56 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 6,41 EUR. Bei 6,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.276.465 TUI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,02 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

TUI veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,09 EUR fest.

