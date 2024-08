TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Montagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,80 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 5,80 EUR zu. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 439.350 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 27,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 32,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,46 EUR an.

Am 14.08.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TUI mit 0,04 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.12.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.12.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

