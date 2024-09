TUI Aktie News: TUI am Mittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 6,58 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 6,58 EUR zu. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,63 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.604.894 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 50,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,46 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 14.08.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent auf 5,79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.12.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.12.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von TUI.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

