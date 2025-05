TUI Aktie News: TUI verzeichnet am Vormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 6,90 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 6,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 6,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,91 EUR. Zuletzt wechselten 112.568 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 28,77 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,74 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,073 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 9,43 EUR angegeben.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 19.08.2026.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

