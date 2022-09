TUI Aktie News: TUI macht am Dienstagvormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel TUI 1,61 EUR

1,61% Charts

News

Analysen

Das Papier von TUI legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 1,61 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 1,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 317.563 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2021 bei 3,66 EUR. 55,98 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 1,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 13,71 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 2,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 10.08.2022. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 847,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.433,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 468,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.12.2022 gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem TUI-Verlust in Höhe von -0,041 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI, Airbnb & Co. als Profiteure des Booms: Welche Reise-Aktien kräftige Gewinne versprechen

Hot Stocks heute: Bed Bath & Beyond, Dermapharm, Sixt und TUI

TUI-Aktie schließt im Plus: TUI rechnet weiter mit operativem Jahresgewinn - Hotelpreise steigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

Bildquellen: TUI