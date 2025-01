TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Nachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich TUI

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 7,97 EUR ab.

Die TUI-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 7,97 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 7,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.518.426 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 11,42 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,05 EUR ab. Abschläge von 36,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,068 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,73 EUR.

Am 11.12.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 1,78 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 18.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 17.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,23 EUR je Aktie aus.

