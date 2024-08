TUI Aktie News: TUI am Vormittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 5,76 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 5,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 5,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,73 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 27.569 Aktien.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 28,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 24,20 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,46 EUR an.

Am 14.08.2024 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. TUI hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,04 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die TUI-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Am 10.12.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

