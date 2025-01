TUI Aktie News: TUI gewinnt am Freitagmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 8,00 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 8,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 8,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 792.237 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,00 Prozent. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,068 EUR je TUI-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.12.2024. In Sachen EPS wurden 1,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 1,78 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte TUI die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,23 EUR fest.

