TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 6,55 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 6,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 6,47 EUR. Mit einem Wert von 6,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 993.741 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Gewinne von 35,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 22,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,063 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,80 EUR.

TUI ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4,87 Mrd. EUR gegenüber 4,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte TUI die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,18 EUR fest.

