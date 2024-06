TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Montagmittag

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 6,96 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 6,96 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 6,96 EUR. Bei 6,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 761.820 TUI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 13,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,29 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,027 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,70 EUR.

Am 15.05.2024 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

