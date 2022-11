TUI Aktie News: TUI tendiert am Vormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel TUI 1,70 EUR

Die TUI-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 1,68 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 1,68 EUR. Bei 1,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 357.578 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2022 auf bis zu 3,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 52,87 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,17 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2,17 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 10.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 847,06 Prozent auf 4.433,20 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 468,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.12.2022 veröffentlicht. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 13.12.2023 präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,081 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

