TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 7,23 EUR ab.

Die TUI-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 7,23 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 7,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.972.807 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,079 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,13 EUR an.

TUI ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 4,30 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 20.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

