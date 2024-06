TUI Aktie News: TUI am Mittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 6,93 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 6,93 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,96 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 719.105 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 15,63 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 58,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,029 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 15.05.2024 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,58 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,56 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 14.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

