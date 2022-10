TUI Aktie News: TUI am Mittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel TUI 1,50 EUR

Die TUI-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 1,50 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,49 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 1,50 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.093.436 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,55 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2022. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 57,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 2,17 EUR.

Am 10.08.2022 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,72 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 847,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.433,20 EUR im Vergleich zu 468,10 EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.12.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.12.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,081 EUR je TUI-Aktie belaufen.

