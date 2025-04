TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Vormittag gestärkt

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 6,80 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 6,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 6,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,77 EUR. Bisher wurden via XETRA 108.674 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,05 EUR). Mit einem Kursverlust von 25,71 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,80 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,24 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 4,30 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 20.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je TUI-Aktie.

