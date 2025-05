TUI Aktie News: TUI legt am Freitagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 7,55 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 7,55 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 7,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121.334 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 17,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,072 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,43 EUR.

TUI ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,60 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 19.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je TUI-Aktie.

