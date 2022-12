TUI Aktie News: TUI gewinnt am Mittag

Aktien in diesem Artikel TUI 1,55 EUR

Die TUI-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 1,55 EUR. Bei 1,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.207.788 Stück gehandelt.

Bei 3,55 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 32,83 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1,93 EUR je TUI-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 14.12.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber -0,04 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7.614,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.366,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 14.02.2023 erwartet. Schätzungsweise am 13.02.2024 dürfte TUI die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,222 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

