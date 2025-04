Blick auf TUI-Kurs

TUI Aktie News: TUI am Vormittag stärker

30.04.25 09:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 6,87 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 6,87 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 6,89 EUR. Mit einem Wert von 6,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 46.821 TUI-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,88 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Bei 5,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,51 Prozent. Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,80 EUR. TUI ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte TUI am 14.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 20.05.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,18 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TUI-Aktie TUI-Aktie mit Erholung: Hoffnung im Zollstreit - Metzler startet mit 'Buy' TUI-Aktie schwächelt: TUI Cruises vereinbart neue Kreditfazilität über einen Millionenbetrag Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Nachmittag im freien Fall

