TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 6,10 EUR zu.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 6,10 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 6,11 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,07 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.591 TUI-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,02 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 31,40 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 15.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,58 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von TUI.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

