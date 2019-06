25 Analysten stellen sich hinter Uber - Aktie kein Verkauf?

Hohes Wachstumspotenzial für Uber

Am 10. Mai startete der Handel der Uber-Aktie. Bereits an ihrem ersten Handelstag sackte die Aktie um 7,62 Prozent ab und fiel unter ihren Ausgabepreis von 45 US-Dollar. Doch obwohl Uber vor 10 Jahren gegründet wurde, steckt es laut einigen Analysten noch in den Anfängen seiner Kernmöglichkeiten und besitzt ein hohes Wachstumspotenzial. CNBC hat eine Reihe von Analysten ausfindig gemacht, die der Uber-Aktie noch einiges Potenzial zutrauen.

Analysten sehen Chancen für Uber

Die Deutsche Bank bezeichnet Uber als den attraktivsten Internet-Börsengang seit Facebook und ist der Ansicht, dass Bedenken in Bezug auf die Rentabilitätsaussichten von Uber ein geringeres Risiko darstellen als die Umstellung von Facebook auf Mobilgeräte zu diesem Zeitpunkt. Auch Barclays stellt sich hinter die Uber-Aktie und bevorzugt diese gegenüber der Lyft-Aktie . Die Mizuho Financial Group setzt auf Ubers Wettbewerbsfähigkeit und geht von 10,4 Prozent Gewinnspanne bis 2023 aus. Für Goldman Sachs ist Uber der Marktführer auf dem herausfordernden Markt der Mobilität und setzt für das Unternehmen, trotz starker Konkurrenz, ein Kaufrating mit einem Kursziel von 56 US-Dollar an. Oppenheimer schließt sich mit einem Kursziel von 55 US-Dollar an und macht auf die kategorische Markführerschaft im Bereich Mitfahrgelegenheit und Online-Zustellung von Lebensmitteln aufmerksam. Abgesehen von der führenden Technologie des Unternehmens, verfügt Uber für Oppenheimer über eine - im Vergleich zu entsprechenden Unternehmen - überlegene Netzwerkliquidität mit mehr als 93 Millionen Kunden auf monatlich aktiven Plattformen weltweit. RBC und BTIG setzen mit 62 US-Dollar und 80 US-Dollar ihr Kaufrating noch höher an. Auch sie stellen sich damit klar hinter die Uber-Aktie und sehen in dem Unternehmen einen weltweit agierenden Anbieter mit führenden Technologien, Produkten und Geschäftstätigkeiten, der ein robustes Wachstum generieren kann.

Kaufempfehlung für Uber-Aktie

Insgesamt halten die Analysten Uber für ein gut positioniertes Unternehmen und sehen es in der Lage, seine Lebensmittellieferungs- und Fahrdienstleistungen weiter auszubauen. Positive weltweite Trends führen zu mehr Nutzern und Frequenzen und generieren ein jährliches Buchungswachstum von 20 Prozent. Gewinnanalysen nach Beitragseinheiten legen nahe, dass Mitfahrgelegenheiten pro Fahrt rentabel sind, während Verluste pro Fahrt mit zunehmender Geschäftsgröße sinken werden. Die Analysten gehen davon aus, dass Uber bis zum Jahr 2022 ein positives EBITDA aufweist.

