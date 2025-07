Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag billiger

Uber im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 87,54 USD ab.

Die Uber-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 87,54 USD. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 87,54 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 89,11 USD. Zuletzt wurden via New York 717.946 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,71 USD an. 11,62 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,99 USD ab. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 59,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Am 07.05.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,83 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von -0,32 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,84 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Uber die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

