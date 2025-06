Uber Aktie News: Uber büßt am Nachmittag ein

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 82,91 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 82,91 USD. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,84 USD nach. Mit einem Wert von 84,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 355.334 Uber-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 93,60 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 12,89 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 54,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 50,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,31 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,90 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie mit Gewinnen: Uber erweitert Geschäftsfeld in Deutschland: Einstieg in den Kurierdienstmarkt

Uber-Aktie in Rot: Uber führt Fahrten nur mit Fahrerinnen für Frauen ein

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert