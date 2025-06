Uber Aktie News: Uber verliert am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 82,36 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 82,36 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 81,88 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 83,04 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 586.723 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 93,60 USD markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 12,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Mit Abgaben von 33,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Am 07.05.2025 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,84 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 2,90 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie mit Gewinnen: Uber erweitert Geschäftsfeld in Deutschland: Einstieg in den Kurierdienstmarkt

Uber-Aktie in Rot: Uber führt Fahrten nur mit Fahrerinnen für Frauen ein

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert