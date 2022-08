Uber Aktie News: Uber bricht am Nachmittag nach oben aus

Aktien in diesem Artikel Uber 27,57 EUR

15,63% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Uber-Papiere um 02.08.2022 16:22:00 Uhr 20,4 Prozent. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,06 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,23 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.725 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,21 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 34,39 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 44,34 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 USD für die Uber-Aktie.

Uber ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6.854,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.903,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Uber-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -3,594 USD je Uber-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie gibt ab: Sammelklage gegen Uber wegen sexueller Übergriffe von Fahrern eingereicht

Uber-Aktie stärker: Macron weist Vorwürfe rund um Einsatz für Fahrdienst-Vermittler zurück

Uber-Aktie schließt schwach: Geleakte interne Uber-Kommunikation gibt tiefe Einblicke

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com