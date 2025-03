Kursentwicklung im Fokus

Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag ins Minus

04.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 73,36 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:46 Uhr 1,5 Prozent auf 73,36 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 72,64 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,97 USD. Bisher wurden via New York 571.426 Uber-Aktien gekauft oder verkauft. Bei 87,00 USD markierte der Titel am 12.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,59 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 33,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.02.2025 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,36 Prozent auf 11,96 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 30.04.2025 gerechnet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,50 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Uber-Aktie taucht ab trotz "stärkstem Quartal aller Zeiten" Ausblick: Uber gewährt Anlegern Blick in die Bücher Fraport- und Uber-Aktien uneins: Frankfurter Flughafen schafft Stellflächen für Uber-Fahrzeuge

