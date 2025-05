Uber Aktie News: Uber gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Uber zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 90,60 USD.

Das Papier von Uber legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 90,60 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 90,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,55 USD. Zuletzt wechselten 677.550 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 92,16 USD markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,72 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 54,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 39,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.05.2025 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -0,31 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 11,53 Mrd. USD gegenüber 10,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,88 USD fest.

