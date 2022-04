Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Uber 33,23 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Uber-Papiere um 16:22 Uhr 2,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 33,33 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,34 EUR. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 1.764 Aktien.

Am 15.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,18 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,92 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,80 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,00 USD je Uber-Aktie an.

Am 02.06.2022 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3,17 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,78 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Experten kalkulieren am 02.06.2022 mit der Veröffentlichung der Q1 2022-Bilanz von Uber.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,162 USD im Jahr 2023 aus.

