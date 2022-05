Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Uber 25,80 EUR

Die Uber-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 26,54 EUR. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,24 EUR zu. Mit einem Wert von 26,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.900 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2021 bei 46,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,65 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2022 erreicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 7,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Uber am 04.05.2022 vor. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 6.854,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 3.165,00 USD umgesetzt.

Die Uber-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,082 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

