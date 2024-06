Uber Aktie News: Uber reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 68,02 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 68,02 USD. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 68,60 USD. Bei 68,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.009.619 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 82,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 20,70 Prozent wieder erreichen. Am 08.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,61 USD. Mit Abgaben von 43,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Uber ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,13 Mrd. USD – ein Plus von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2024 0,863 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

