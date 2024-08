Uber Aktie News: Uber bricht am Dienstagnachmittag nach oben aus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 62,05 USD.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 62,05 USD. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,76 USD zu. Bei 62,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 962.881 Uber-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,10 USD) erklomm das Papier am 05.03.2024. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 24,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 40,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 35,39 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Uber veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,19 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,13 Mrd. USD – ein Plus von 9,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Uber am 06.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,876 USD je Aktie aus.

