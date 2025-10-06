Uber Aktie News: Uber zieht am Montagnachmittag an
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.
Um 15:53 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 99,09 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 99,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,95 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 593.534 Stück.
Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 2,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 18.12.2024 Kursverluste bis auf 59,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Uber veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 12,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Uber-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,91 USD in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
