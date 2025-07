Uber Aktie News: Uber am Nachmittag höher

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 95,40 USD nach oben.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 95,40 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 95,78 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 93,89 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 715.334 Uber-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,78 USD) erklomm das Papier am 07.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 07.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,32 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,84 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Uber am 05.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

