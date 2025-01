Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 65,10 USD.

Die Uber-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 65,10 USD abwärts. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,07 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 66,40 USD. Bisher wurden via New York 657.966 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,63 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 54,99 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 31.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,11 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 11,19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,40 Prozent gesteigert.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,81 USD je Uber-Aktie belaufen.

