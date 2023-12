Uber Aktie News: Uber am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 61,41 USD.

Das Papier von Uber konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 61,41 USD. Bei 61,46 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,67 USD. Zuletzt wechselten 681.631 Uber-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,46 USD. Dieser Kurs wurde am 08.12.2023 erreicht. 0,08 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,91 USD. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 61,06 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Uber ebenfalls ein EPS von -0,61 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.292,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.343,00 USD eingefahren.

Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,377 USD fest.

