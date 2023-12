Uber Aktie News: Uber am Freitagvormittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 2,0 Prozent auf 60,96 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 60,96 USD zu. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,99 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,78 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.219 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (60,99 USD) erklomm das Papier am 07.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,10 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,47 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,61 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.292,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.343,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Uber am 07.02.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,377 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

